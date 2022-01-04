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Çin’de şantiyede toprak kayması 10 ölü, 4 kayıp

Çin’de şantiyede toprak kayması 10 ölü, 4 kayıp
04.01.2022 11:30

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Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletinde bir şantiyede meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki Bijie kentinde dün, yerel saatle 19.00 sıralarında bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Yerel yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

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