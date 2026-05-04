Beyrut patlamasında yeni görüntü: Cam kapının arkasındaki kadın böyle savruldu

Patlamanın oluşturduğu şok dalgasının dükkanın içine girdiği ve talihsiz kadını arkaya savurduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Camlı kapının arkasında yakalandı

Yeni ortaya çıkan videoda, patlama anında bir dükkanın içerisinde bulunan kadının gündelik işleriyle uğraştığı görülüyor. Dışarıdan gelen büyük sesin ardından saniyeler içinde ulaşan şok dalgası, dükkanın camlı kapısını tuzla buz ederek içeri giriyor. Kapının hemen arkasında bulunan kadın, basıncın etkisiyle metrelerce geriye, dükkanın iç kısımlarına doğru savruluyor.

Görüntüler facianın şiddetini kanıtlıyor

Saniye saniye kaydedilen bu görüntülerde, patlamanın camları kağıt gibi parçaladığı ve dükkanın içindeki her şeyi darmadağın ettiği görülüyor. Talihsiz kadının savrulduğu anlardaki şiddet, o gün yaşanan felaketin neden binlerce yaralanmaya ve büyük yıkıma yol açtığını bir kez daha kanıtlar nitelikte.

