Canlı canlı tavuk yiyen kızın görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu! İşte dehşete düşüren o video 13.03.2020 18:01

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa zamanda dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen Koronavirüsün yabani hayvanlardan yayıldığı öngörülürken, özellikle sosyal medyada Çinli kadının canlı tavuk yeme videosu gündem oldu. İşte canlı canlı tavuk yiyen kızın sosyal medyaya damga vuran videosu...

Koronavirüsün yayılması nedeniyle tüm dünya alarm duruma geçti. Virüsün Çin kökenli olması, ülkedeki yiyecekleri de tekrar gündeme getirdi. Öyle ki yarasa, kedi, köpek, yılan, timsah, domuz, lağım faresi, koala gibi hayvanlar dahi Çinlilerin sofrasını süsleyebiliyor!

Görüntülerde ise bu Çinli kadın, tavuğu canlı canlı yiyerek sosyal medyada bir anda gündem oldu ve virüsün neden Çin kaynaklı olduğunu gözler önüne serdi.