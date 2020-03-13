Uluslararası medya neden Türkiye'yi hedef alıyor? Koronavirüs haberinde bir skandal da BBC'den geldi: Yine Türkiye fotoğrafı...

Uluslararası medyanın Türkiye’den yayın yapan internet siteleri Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerle algı operasyonu yapmaya devam ediyor. New York Times'ın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından bugün de aynı skandala BBC imza attı. Peki, Uluslararası medya neden gerçek dışı haberlerle Türkiye’yi hedef alıyor? Batı’nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? Ayrıntılar analiz haberimizde….
New York Times'ın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından bugün de aynı skandala BBC imza attı.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye fotoğrafı kullandı.
BBC'nin bu olayın sosyal medyada tepki görmesinin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdiği görüldü.
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