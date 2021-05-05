RAMAZAN İMSAKİYE
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Böylesi az görülür! Malili kadın dokuz doğurdu

Böylesi az görülür! Malili kadın dokuz doğurdu
05.05.2021 14:45
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Böylesi ne görülür ne de duyulur! Üçüz, dördüz hatta beşiz doğuran kadınlar bile sık sık haberlerde yer alır ancak bir doğumda dokuz çocuk dünyaya getiren çok azdır. Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.


Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Halime Sisi (25) Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği kaydedildi.

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