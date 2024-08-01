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BMGK’da Haniye suikastı toplantısı: Dünya İsrail’i kınadı, ABD ve İngiltere İran’ı suçladı
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BMGK’da Haniye suikastı toplantısı: Dünya İsrail’i kınadı, ABD ve İngiltere İran’ı suçladı

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:13   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:13

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı. Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise "Felaketin eşiğindeyiz." uyarısında bulunurken ABD ve İngiltere İsrail'in kanlı suikastleri görmezden gelerek sadece İran'ı suçladı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi. Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi ise, "İsrail, hiçbir hakka sığınarak işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları meşrulaştıramaz." dedi.

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