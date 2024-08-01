İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin gelini ve komşuları Haniye’nin şehadeti hakkında konuştu. Haniye’nin Şati Mülteci Kampı’nda İsrail ordusunun daha önce yerle bir ettiği evinin enkazında konuşan gelini İnas Haniye, tüm yıkıma rağmen kayınpederi İsmail Haniye’nin yasını tutmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Haniye'nin komşusu Ebu Hasan el-Saati ise Sevgili komşumuz bizim için bir baba gibiydi, bu sebeple onun vefatı tüm Filistin halkı için büyük bir kayıptır.” dedi.