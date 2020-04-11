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BAE merkezli Sky News Arapça, DSÖ yetkilisi Türkiye'yi övünce yayını kesti

BAE merkezli Sky News Arapça, DSÖ yetkilisi Türkiye'yi övünce yayını kesti

11.04.2020 17:52

BAE merkezli Sky News Arapça televizyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklamalarının ardından yayını apar topar kesti.


Salgına karşı mücadeleyi en başarışı şekilde sürdüren ülkelerden bir tanesi olan Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen 50'den fazla ülkeye yardım elini uzattı.

Aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da olduğu birçok ülkeye tıbbi malzeme gönderildi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI HAZMEDİLEMEDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yayın yapan Sky News Arapça televizyonu, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Türkiye'nin tutumunu hazmedemedi.

APAR TOPAR YAYINI KESTİLER
Yayında bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

BAE merkezli televizyon, DSÖ yetkilisinin Türkiye'nin tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine, canlı yayını apar topar kesti.

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