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Samsun'da pitbull saldırısı: Ağızlıksız gezdirilen hayvan küçük kızı ve evcil hayvanını yaraladı

Samsun'da pitbull saldırısı: Ağızlıksız gezdirilen hayvan küçük kızı ve evcil hayvanını yaraladı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde ağızlığı bulunmayan tasmalı pitbull, site bahçesinde köpeğini gezdiren küçük kıza ve köpeğine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitede ağızlıksız gezdiriliyordu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Küçük kız çocuğu, poodle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada başka bir kadının tasmalı ancak ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek aniden saldırdı.

Kurtarmaya çalışırken yaralandı

Pitbullun küçük köpeği ısırdığı, köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kızı da yere düşürerek parmağından yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aile emniyete başvurdu

Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından yaralı köpek veteriner kliniğine kaldırıldı. Parmağından yaralanan çocuk ise hastanedeki tedavisinin ve kuduz aşısının ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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