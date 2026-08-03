Samsun'da pitbull saldırısı: Ağızlıksız gezdirilen hayvan küçük kızı ve evcil hayvanını yaraladı

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 17:46

Sitede ağızlıksız gezdiriliyordu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Küçük kız çocuğu, poodle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada başka bir kadının tasmalı ancak ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek aniden saldırdı.

Kurtarmaya çalışırken yaralandı

Pitbullun küçük köpeği ısırdığı, köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kızı da yere düşürerek parmağından yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aile emniyete başvurdu

Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından yaralı köpek veteriner kliniğine kaldırıldı. Parmağından yaralanan çocuk ise hastanedeki tedavisinin ve kuduz aşısının ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.