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    • Dünya
    • 10.04.2020 15:58
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    • 10.04.2020 15:58
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    Arap sunucu "Korona Erdoğan hükümetinin sonu olur" sözlerine sert çıktı: yüzünden şizofren oldular

    merkezli televizyondaki bir programda, "Koronavirüs, ’nin iktidardan düşmesine sebep olacaktır. Bugün düşmez ise yarın mutlaka düşecektir." sözleri sarf edildi. karşıtı sözlere, Arap sunucu gösterdi.

    Türkiye yüzünden şizofren oldular

    Bir Arap sunucu, koronavirüs salgını nedeniyle Başkan Erdoğan hükümetinin düşeceğini söyleyen televizyon yorumcularını ti'ye aldı.

    merkezli yayın yapan bir televizyondaki programı yorumlayan Arap sunucu, konukların ve Başkan Erdoğan ile ilgili hadsiz sözlerine gösterdi.

    SUUD KANALINDA TÜRKİYE KARŞITI SÖZLER
    Söz konusu programda, "Koronavirüs, AK Parti'nin iktidardan düşmesine sebep olacaktır. Bugün düşmez ise yarın mutlaka düşecektir." sözleri sarf edildi.

    Konuklar, "Türkiye içerden vurulacak. Aslına bakarsanız, Türkiye an itibarıyla şefkate muhtaç. Burada zavallı Türk halkı da etkilenecek." diyerek hadsiz ifadelerini sürdürdü.

    ARAP SUNUCU SERT ÇIKTI: TÜRKİYE YÜZÜNDEN ŞİZOFREN OLDULAR!
    Türkiye karşıtı sözleri yorumlayan Arap sunucu, "Duyduğunuz gibi korona, Erdoğan'ı (AK Parti'yi) iktidardan düşürecekmiş. Türkiye, bunlarda baş ağrısı yaptı. Türkiye yüzünden şizofren oldu bunlar." diyerek skandal ifadelere tepki gösterdi.

    TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR DÜZENLİ
    Sunucu ayrıca, Türkiye'yi ziyareti sırasında tüm yolcuların ateşine bakıldığını ve düzenli ve sistematik uygulamalara şahit olduğunu kaydetti.

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