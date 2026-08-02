CANLI YAYIN
Geri
Peru'da turist uçağı düştü: 13 kişi öldü!

Peru'da turist uçağı düştü: 13 kişi öldü!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Peru'da Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan turist uçağının düşmesi sonucu 11'i yabancı turist toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

FETÖ firarisi Burkay Karatepe'yi ele veren görüntü!
FETÖ firarisi Burkay Karatepe'yi ele veren görüntü!
Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati
Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati
Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
Danla Bilic yıllar sonra dudak içindeki dövmesini paylaştı
Danla Bilic yıllar sonra dudak içindeki dövmesini paylaştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle