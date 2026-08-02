Peru'da turist uçağı düştü: 13 kişi öldü!

İsrail Bakanı Ben Gvir'den Filistinli kadınların hücrelerine baskın

İspanya'nın Sebte kentindeki 53 binden fazla göçmen gönüllü olarak Fas'a döndü

İspanya'nın Sebte kentindeki 53 binden fazla göçmen gönüllü olarak Fas'a döndü