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Peru'da turist uçağı düştü: 13 kişi öldü!
Peru'da turist uçağı düştü: 13 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 13:38
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Peru'da Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan turist uçağının düşmesi sonucu 11'i yabancı turist toplam 13 kişi hayatını kaybetti.
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