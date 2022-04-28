RAMAZAN İMSAKİYE
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Azerbaycan’da fabrikada korkutan yangın!

Azerbaycan’da fabrikada korkutan yangın!
28.04.2022 23:32

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Azerbaycan’ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

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Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin Hacı Zeynalabdin kasabasında bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler derhal yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Bakanlık yangına, 2 helikopter, 1 itfaiye treni ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, yangını kontrol alma çabalarının devam ettiği kaydedildi.


Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında can kaybı ve yaralanan bildirilmedi.

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