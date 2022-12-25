Haberler Dünya Videoları Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller

Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller

Avrupa'nın kara kışı Rusya'ya eğlence malzemesi oldu! Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller
25.12.2022 11:26 - Son Güncelleme: 25.12.2022 11:28

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:40
Fransa'nın başkenti Paris'te...
Dünya 00:43
Kanada'da beklenen kar...
Dünya 06:00
Zelenskiy ve Biden arasındaki...
Dünya 00:36
Dünya Kupası’nda Emmanuel...
Dünya 03:55
Tayland'a ait savaş gemisi...
Dünya 01:03
İspanya’da fırtınada metro...
Dünya 02:20
Malezya'da toprak kayması: 16...
Dünya 00:26
İngiltere'nin Stansted...
Dünya 01:37
Almanya'da darbe operasyonu!...
Dünya 04:09
Akaryakıtta sert düşüş! Benzin...
Dünya 01:04
Almanya'da bıçaklı saldırı!...
Dünya 00:49
Kızını Rakun saldırısından...

Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından Rusya'ya karşı ambargo kararlarını arka arkaya duyuran Avrupa, karşı hamlede gelen doğal gaz kesintisi adımıyla zorlu bir kış dönemiyle yüz yüze kaldı. Rusya'nın kararı Avrupa Birliği'nde bölünmeye neden olurken, birçok ülkede kamusal ve bireysel düzeyde zorunlu tasarrruf tedbirlerine gidildi. Eline güçlü bir koz geçen Rusya bunu kullanmaktan çekinmiyor. Rus haber kanalı RT'nin Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile dalga geçtiği reklam bugün Batı'nın en çok tartışılan konuları arasına girdi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA