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Almanya Schengen vizesini askıya mı aldı?
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Almanya Schengen vizesini askıya mı aldı?

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 11:52

Almanya Schengen vizesini askıya mı aldı? İşte detaylar...

Almanya, Avrupa Birliği içinde yeni bir karar aldı. Toplam 29 üye ülkenin vatandaşlarıyla birlikte Shengen vizesi olan vatandaşları bile kontrol etmeye başladı.

Ülkeye kara ve havayoluyla gelen ziyaretçilerin geçişine izin vermek için çok sıkı pasaport tedbirlerini dünden itibaren hayata geçirdiğini açıkladı. Almanya, "Düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek özellikle dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolünün tavizsiz yapılacağını" vurguladı.

Schengen Anlaşması uyarınca 29 üye ülke arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı ve pasaport kontrollerinin yalnızca dış sınırlarda ve havaalanlarında zorunlu tutulduğu aktarıldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, kara sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Polonya için kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tusk'un bu durumdan etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler yapacağı hatırlatıldı.

ZİYARETÇİLER DOKUZ DOĞURUYOR
Almanya'ya dokuz komşu ülkeden geçen yıl, binlerce kaçak kişi girdi. Berlin, dünden itibaren Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'nın yanına Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan geçişleri ekledi. Kontrollerin yapılmaya başlandığını bildirdi. Bu adım, Almanya'nın Kenya ile kontrollü göç anlaşması imzalamasının ardından geldi.

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