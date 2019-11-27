Akıllara durgunluk veren kaza! Aracında beklerken üzerine kamyon düştü 27.11.2019 17:35

Çocuklarını almak için okulun önüne giden 26 yaşındaki anne, aracında beklerken üzerine kamyon düştü. Kadın ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü hakkında soruşturma açıldı.

Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir kaza, dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki kadın sürücü, ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.

Bu sırada bir kamyon, yolun kenarındaki duvardan içerisinde kadının bulunduğu aracın üstüne düştü. Çaresiz kadın sürücü, neredeyse tamamen ezilen araçta 40 dakika kurtarılmayı bekledi.

Vücudunun birçok bölgesinden yaralanan kadın, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, ağır yaralanan kurbanın vücudunda çatlaklar olduğunu söylüyor.

İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü hakkında soruşturma açıldı. Polis sözcüsü, şoförün aracının yanına döndüğünde akıllara durgunluk veren kazayı fark ettiğini söylüyor.