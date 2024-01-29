İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan CENTCOM'dan yaralı sayısı ve saldırının lokasyonu konusunda güncelleme yapıldı.

Açıklamada, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34'e yükseldiği belirtildi.

Yaralanan 8 personelin daha üst düzey bakım için Ürdün dışına tahliye edildiği ancak durumlarının stabil olduğu kaydedilen açıklamada, üsteki diğer personelin değerlendirilmesi devam ettiğinden yaralı sayısında "dalgalanma" beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Saldırı, Ürdün Savunma Ağı'nın 22. Kule'sinde bulunan lojistik destek üssünde meydana geldi. Üsse konuşlandırılan yaklaşık 350 ABD Ordusu ve Hava Kuvvetleri personeli, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için koalisyona destek de dahil olmak üzere bir dizi kilit destek işlevini yürütüyor." ifadeleri paylaşıldı.







ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.







BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası ABD Başkanı Biden' açıklamada bulundu. "Güçlerimize yönelik 3 askerimizin ölümüyle sonuçlanan saldırı, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli aşırıcı gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız."



Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158'den fazla saldırı düzenlendi.





ÜRDÜN: ABD ASKERLERİNE YÖNELİK SALDIRI SURİYE-ÜRDÜN SINIRINDA GERÇEKLEŞTİ

Ürdün hükümeti, ABD kuvvetlerine yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini bildirdi.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, yaptığı açıklamada, Tenef Üssü'ne yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiği ve Ürdün güçleri saflarında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Saldırıda 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Mubaydin, Ürdün sınırı yakınlarındaki ABD güçleri varlığının iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda olduğunu vurguladı.

ABD güçlerinin sınırdaki varlığını kapsayan anlaşmanın sınır güvenliğiyle ilgili eğitim alanlarını içerdiğine işaret edilen açıklamada, Ürdün silahlı kuvvetlerinin sınırlarını korumaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Sözcü Mubaydin, El-Memleke TV'ye daha önce yaptığı açıklamada, ABD güçlerine yönelik saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye sınırı yakınlarında gerçekleştiğini ve Tenef Üssü'nün hedef alındığını ifade etmişti.

ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor.

ABD'nin açıklamasında ise saldırının Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Ürdün topraklarında gerçekleştiği bildirilmişti.







AUSTIN'DEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Austin: "(Ürdün-Suriye sınırı) ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz"







HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından Joe Biden yönetimine "harekete geçme çağrısı"nda bulundu.

Silahlı Hizmetler Komisyonunun internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Rogers, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rogers, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan saldırı üzerine harekete geçmesini isteyen Rogers, "Başkan Biden'ın, İran rejimini ve vekillerini, ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutmasının zamanı geldi de geçiyor." ifadesini kullandı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." ifadesi kullanıldı.