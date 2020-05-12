ABD'li mahkumlar erken tahliye olabilmek için maske koklayıp koronavirüse yakalandı! İşte o anlar

12.05.2020 12:50

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs en çok ABD’yi vurdu. New York salgının merkezi haline gelirken sağlık sistemi yerle bir oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD’den gelen görüntüler şoke etti. ABD'nin Los Angeles kentinde meydana geldi. Mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti. Mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi. Kentte yargıçların sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.

Öte yandan Michigan infaz kurumlarındaki test sonuçları virüsün kapalı popülasyonlarda ne kadar hızlı yayılabileceğini gösterirken, açılan toplu davada eyaletteki mahkumların corona virüs salgınına karşı korunması için yeterli tedbirlerin alınmadığı öne sürüldü. Eyaletteki 37 bin mahkum adına Michigan İnfaz Departmanı'na (MDOC) karşı çarşamba günü açılan davada, mahkumlara "Covid-19 bulaşına engel olacak hayati nitelikteki önleyici tedbirlere tam ve eşit erişim hakkı tanınmadığı" savunuluyor.

Dava dilekçesinde MDOC'nin hasta mahkumların izolasyonunda, yeterli test, temizlik ve hijyen tedarikinde ve sosyal mesafe uygulatılmasına başarısız olduğu söyleniliyor. Mahkumlar mahkemeden, eyalete ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nce (CDC) önerilen corona virüs kılavuz ilkelerine uyma emri verilmesini talep ediyor.

Öte yandan MDOC, yayılımın durdurulması ve virüsün mahkum popülasyonu üzerindeki etkisinin hafifletilmesi amacıyla kapsamlı bir plan yayımladı. Dava dilekçesinde ve HuffPost'ta yayımlanan mahkum yorumlarındaysa yeterli tedbir alınmadığı iddia edildi. HuffPost'ta yayımlanan makalede öne sürülen tüm iddiaları reddeden MDOC sözcüsü Chris Gautz, "MDOC, yayılımın yavaşlatılması, mahkum ve çalışanlarımızın güvende kalması amacıyla son derecede ileriye yönelik çalışmaktadır" dedi.

MDOC, cezaevi sistemi genelindeki toplam güncel test sonuçlarını yayımladı. İnfaz departmanı, mahkumların istikrarlı biçimde test edilmesi hususunda ülkede önde geldiklerini söylüyor. İlk başta belirti gösterenler test edilirken, şu anda salgının tespit edildiği yerdeki tüm cezaevi sakinleri teste tabii tutuluyor.

Eyalet çapında cezaevlerinde yapılan 2 bin 675 testin yüzde 52'sini oluşturan bin 395 Covid-19 testi pozitif sonuç verirken, 39 mahkum hayatını kaybetti. Yayımlanan verilerde iki infaz kurumu ön plana çıkıyor. Macomb'taki mahkumlarda yapılan testlerin yüzde 83'ü pozitif sonuç verirken, bugüne kadar sadece 109 mahkum teste tabii tutulmuş.

Söz konusu mahkumların halihazırda belirtiler gösteriyor olması sebebiyle virüsün bu tesiste neden olduğu daha büyük etkiyi ölçmek güçleşiyor. Bununla birlikte, tüm hapishane sakinlerinin teste tabii tutulduğu Lakeland'daki bin 403 mahkumun yüzde 56'sının test sonuçlarının pozitif çıkması, virüsün cezaevi ortamında ne kadar hızlı yayıldığını gösteriyor.

Gautz, Lakeland'daki test sayısındaki artışın, bu kurumdaki popülasyona ilişkin özellikle kaygı duymaları sebebiyle gerçekleştiğini söylüyor. Birçok mahkumun belirti göstermemesi sebebiyle hastalığın yayılımını kontrol altında almak güçleşiyordu. ABC13'e konuşan Gautz, "Geçen haftaki testlerde pozitif sonuç elde edilen mahkumların büyük kısmı, hiçbir belirti göstermemeleri sebebiyle kafa karışıklığı yaşadı" diyor.

MDOC, kullanım dışı bir tesisi yeniden faaliyete geçirerek hasta mahkumları buraya sevk etmeyi ve daha diğer mahkumlardan ayırmayı planlıyor. Davada, mahkemeden Michigan İnfaz Departmanı'na virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla benzer diğer boş tesislerin de açılmasını emretmesi isteniliyor. Toplu davada davacıları temsil eden Dan Manville "Uygun koruyucu önlemlerin uygulanması için zaman tükeniyor" diye yazdı.

Cezaevi ortamının, bakımevlerine benzer biçimde virüsün yayılması için en elverişli ortamı oluşturduğu endişesiyle benzer kaygılar ABD genelinde dile getiriliyor. Michigan Eyaletinde teyitli Covid-19 vakaları 40 bini aşarken, resmi verilere göre 3 bin 670 kişinin hayatını yitirdi.