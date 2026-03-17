CANLI YAYIN
Geri
Bağdat’ta hareketli gece: ABD büyükelçiliği çok sayıda füze ve İHA ile hedef alındı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bağdat'ta Hareketli Dakikalar: ABD Büyükelçiliği Hedefte

Orta Doğu'da tırmanan bölgesel gerilim, diplomatik misyonları hedef almaya devam ediyor. İran'ın bölgedeki ABD varlığına yönelik baskısı sürerken, Irak'ın başkenti Bağdat'tan sıcak haberler geldi. ABD Bağdat Büyükelçiliği, çok sayıda füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirilen ağır bir saldırının hedefi oldu.

Hava Savunma Sistemi Devreye Girdi

Saldırının başlamasıyla birlikte elçilik yerleşkesinde bulunan C-RAM hava savunma sistemleri anında aktive edildi. Gökyüzünde hareketli dakikaların yaşandığı olayda, sistemin gelen tehditlerin büyük bir çoğunluğunu havada imha ettiği bildirildi. Ancak yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, alınan yoğun önlemlere rağmen en az bir İHA'nın savunma hattını aşarak büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği öğrenildi.

Savaşın Başından Bu Yana En Yoğun Saldırı

Irak basınında yer alan analizlere göre bu son hamle, ABD-İsrail ve İran ekseninde süregelen çatışma sürecinin başlangıcından bu yana Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen en kapsamlı ve en yoğun saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırının zamanlaması ve kullanılan mühimmat çeşitliliği, bölgedeki diplomatik ve askeri dengelerin ne kadar hassas bir noktada olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle