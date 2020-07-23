ABD’de yürekleri ağza getiren görüntü: Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düşme anı kamerada

23.07.2020 13:35

Son dakika haberi! ABD’nin sembolik heykellerinden Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiştir. 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.

ABD'nin sembolik heykellerinden Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin New York kentinde bulunan ve ülkenin ünlü sembollerinden Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar, anbean kaydedildi. Heykelde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

Özgürlük Heykeli ya da resmî adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan anıtlarından biridir. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiştir. 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.