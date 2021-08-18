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ABD uçağının iniş takımından düşen iki Afgan'ın hikayesi yürek burktu

ABD uçağının iniş takımından düşen iki Afgan'ın hikayesi yürek burktu
18.08.2021 19:25
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Tüm dünya geçtiğimiz pazar gününden bu yana Afganistan'ın başkenti Kabil'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle ABD uçağının iniş takımlarına saklanarak ülkeden kaçmaya çalışan ancak metrelerce yüksekten düşüp ölen iki genç günlerdir konuşuluyor. Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nda çıkan izdihamda bir ABD uçağının iniş takımına tutup ardından düşen iki kişiye ait cesetlerin 16 ve 17 yaşındaki yoksul erkek kardeşlere ait olduğu öne sürüldü. Afgan medyası, gençlerin annelerine bakmak için pazarlarda karpuz sattığını ve çöpten yiyecek topladıklarını belirtti.


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