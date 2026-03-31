ABD ordusunda TikTok skandalı: Askeri sırları gece kulübünde ifşa ettiler
Yazı Boyutu
"Charm Daze" kullanıcı adlı striptizci, çektiği viral videoda gece kulübüne gelen askerlerin alkolün etkisiyle kendisine görev yerlerini, sevkiyat zamanlarını ve gizli rotalarını fütursuzca anlattıklarını iddia etti. San Diego’daki donanma ve hava üslerinde görevli personelin bu "istihbarat sızıntısı," ulusal güvenlik tartışmalarını beraberinde getirirken, ABD ordusunda disiplin ve sosyal medya kullanımı yeniden mercek altına alındı.