Trump’tan beklenmedik hamle: Hürmüz kapalı kalsa da İran saldırıları durabilir
Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre; Washington yönetimi, boğazın askeri güçle açılmaya çalışılmasının çatışmaları kontrolsüz bir şekilde uzatacağı değerlendirmesini yapıyor. İran’ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklanan Trump ekibinin, diplomasinin başarısız olması durumunda Hürmüz’ün açılması için Avrupa ve Körfez müttefiklerinin devreye girmesini beklediği öne sürülüyor.