Haberler Video Dünya Videoları AB ülkesinden tarihi İsrail kararı! İrlanda, İsrail'in işgalini "fiili ilhak" olarak tanımlayan ilk AB ülkesi oldu

AB ülkesinden tarihi İsrail kararı! İrlanda, İsrail'in işgalini "fiili ilhak" olarak tanımlayan ilk AB ülkesi oldu

AB ülkesinden tarihi İsrail kararı! İrlanda, İsrail'in işgalini
27.05.2021 15:25
Ana Sayfa 00:57
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme...
Ana Sayfa 01:42
Mide bulandıran olay! Üvey...
Ana Sayfa 01:16
Çukurova'nın Fadik'inin...
Ana Sayfa 00:50
FETÖ'nün sözde emniyet...
Ana Sayfa 00:39
Bakan Koca'dan yerli aşı...
Ana Sayfa 05:36
Taksim'e yapılan cami yarın...
Ana Sayfa 02:05
Darbe imalı bildiride flaş...
Ana Sayfa 04:04
Aracın sürüklediği kadın o...
Ana Sayfa 00:47
Nijerya'da tekne alabora oldu!
Ana Sayfa 00:42
Süperstar Ajda Pekkan...
Ana Sayfa 07:50
Sadece bugün değil, her zaman...
Ana Sayfa 00:38
Cani adam eşini çocuklarının...

Son dakika haberi! İrlanda parlamentosu, İsrail'in Filistin topraklarını "fiili (de facto) ilhakı"nı kınayan önergeye destek verdi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik "açıkça eşitsiz" olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi.


İrlanda parlamentosu, İsrail'in Filistin topraklarını "fiili (de facto) ilhakı"nı kınayan önergeye destek verdi. Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan önerge, diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi.

Böylelikle İrlanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili "fiili ilhak" ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İsrail'in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv'in sınır dışı edilmesi için milletvekillerinin baskı yaptığı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik "açıkça eşitsiz" olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi.

Bakan Coveney, önergenin "İrlanda genelinde duygu derinliğinin açık bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Coveney, "İsrail'in yerleşim yerlerinin genişletilmesi konusundaki eylemlerinin ölçeği, hızı ve stratejik doğası ve arkasındaki niyet, bizi sahada gerçekte neler olduğu konusunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır." dedi.

Geçen haftalarda İrlanda'yı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde İsrail konusundaki tartışmalarda temsil eden Coveney, önergeye Hamas'ın İsrail'e son roket saldırılarının kınayan bir maddenin eklenmesi konusunda ısrar etmiş, ancak muhalefetteki Sinn Fein partisi bunu reddetmişti.

Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald, önergenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önerge, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçların yeni, iddialı ve tutarlı bir yüzleşmesine işaret etmeli." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya Videoları