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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 22:41 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 22:42

▶️ Katil İsrail sivillerin sığındığı 9 eve hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde, Nuseyrat Mülteci Kampında ve Zawaida bölgesinde olmak üzere 9 eve düzenlediği hava saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca sivil yaralandı.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgede 28 bin 858 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail ordusu her geçen gün sivillere yönelik katliamını sürdürüyor.

İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde 3, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 5 ve Zawaida bölgesinde 1 ev olmak üzere sivillerin sığındığı 9 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca sivil yaralandı. Bölge sakinleri saldırıların herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirtti.

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