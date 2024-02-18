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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024, 21:36 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024, 21:36

▶️ Katil İsrail sivillerin sığındığı binaya saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 135 gündür aralıksız sürüyor. Tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alan İsrail ordusu her geçen saat yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara bir yenisi daha ekliyor. İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vurdu. Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3 çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca sivil Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

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