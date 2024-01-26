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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 21:46 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 21:54

▶️ Katil İsrail Gazze’de hastaneye saldırdı!

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki El Amal Hastanesi’nde yer alan merkezlerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Filistin Kızılayı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Amal Hastanesi'nde yer alan merkezlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail askerlerinin son 3 gündür Han Yunus kentindeki hastanenin çevresinde sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve ambulans ekiplerinin hastaneye girişi ile hastaneden çıkışını engellediği aktarılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, El Amal Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerinin güvenliğinden derin endişe duymaktadır. Uluslararası toplumu burada çalışan personeli korumak için acil harekete geçmeye çağırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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