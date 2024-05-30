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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 12:27 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 12:27

Beyoğlu'nda eski sevgili cinayeti! Başak Tekin’i katledip kendi kafasına sıktı! Olay anı ise kameralara yansıdı!

Sokak ortasında eski sevgilisi Başak Tekin’in önünü kesen Özgür Kemal Akdemir, genç kadını başından vurdu. Cani adam daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Olay, Hasköy Müze Sokak üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Kemal Akdemir (31), işe giden Başak Tekin'i (30) yol kenarına çekti. Kadını çekerek yere düşüren Özgür Kemal Akdemir, silahını çıkararak Başak Tekin'i başından vurdu.

Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alan kadının yakınları olay yerine koştu. Başak Tekin'in yakınları vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

SALDIRGANIN KADINI SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özgür Kemal Akdemir sabah işe giden Başak Tekin'in yanına yanaşarak onu yol kenarına çekiyor. Daha sonra da yere düşen kadına ateş ederek öldürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcı'sının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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