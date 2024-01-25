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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 23:07

▶️ İnsanlığın bittiği nokta! Gazze'de elektriksiz hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi

Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, katil İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail güçleri güneydeki Han Yunus kentini kuşattı. Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah'ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı.

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