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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 20:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 22:01

▶️ İran’da hastane yangını!

İran’ın başkenti Tahran’da Gandi adlı hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyleyerek, “Yerel saatle 19.00 sıralarında şehrin doğunda bulunan Gandi Hastanesi’nde yangın çıktı. Şu anda itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra olayın detayları açıklanacak” ifadelerini kullandı.

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