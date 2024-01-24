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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 17:54

▶️ Çin'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangın anı kamerada I Video

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir binada çıkan yangın faciaya yol açtı. Alevlerin arasında kalan 39 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentindeki bir iş yerinin bodrum katında yerel saatle 15.24'te yangın çıktı. Alevlerin 2 katlı binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında en az 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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