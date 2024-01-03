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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 22:07

▶️ Japonya'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 4 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Akihabara tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı'nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKİHABARA POPÜLER BİR TURİSTİK BÖLGE

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor.

Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.

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