Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlama ile başladığı görülüyor.

Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Uçağın, Shin Chitose Havalimanından, Haneda'ya sefer düzenlediği aktarıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarılmıştı.

YANAN UÇAĞIN İÇİNDE PANİK ANLARI!



Tokyo İtfaiye Departmanı: "Japonya Havayollarına ait bir yolcu uçağı piste indiği sırada sahil güvenliğe ait bir başka uçakla çarpıştı" pic.twitter.com/liChd8p49P — Takvim (@takvim) January 2, 2024

Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜM PİSTLER KAPALI



Yerel medya uçağın önce kanat çevresinin daha sonra tamamının alevler içerisinde kaldığını bildirirken, Haneda Havaalanı sözcüsü, havaalanındaki tüm pistlerin şu anda kapalı olduğunu söyledi.

SAHİL GÜVENLİK UÇAĞINDAKİ 6 MÜRETTEBATIN 5'İ HAYATINI KAYBETTİ

Tokyo'daki Havalimanı'nda yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait uçaktaki 6 personelden 5'inin hayatını kaybettiği açıklandı.

THY UÇAĞI NARİTA'YA YÖNLENDİRİLDİ



Japonya'daki Tokyo Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Tokya Henada Havalimanı'na iniş yapan Japon Air'e ait A350 tipi uçak pistte bulunan sahil güvenlik uçağına çarptı. Yolcular tahliye edilirken, pistte yanmaya başlayan uçağın ekipler tarafından söndürülme çalışmaları devam ediyor.

THY'nin İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan yolcu uçağı ise kaza nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Alınan bilgiye göre yerel saatle 21.00'e kadar havalimanın uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE BİR FACİA YAŞANMIŞTI

Dünyanın konuştuğu kaza akıllara 1985'te Tokyo'dan Osaka'ya uçan JAL Jumbo jetinin orta Gunma bölgesine düştüğü felaketi getirdi.

Dünyanın en büyük uçak felaketi olarak ifade edilen söz konusu kazada 520 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Olay sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan pilot Mehmet Seyit Türker, kaza ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pilot Mehmet Seyit Türker şu ifadeleri kullandı:

İniş yaptıktan sonra diğer uçağa çarpıyor. Burada arka kısımda bir patlama olduğunu görüyoruz. Teker koyduktan sonra arka kısımda patlama meydana geliyor. Bu yangında bu kadar insanı tahliye etmek büyük başarı.

Ölen kimsenin olmaması temennimizdir. Sisli bir hava olabilir. Sahil güvenlik uçağına iniş anında nasıl çarptı? Bunu iyi incelemek gerekir. Çarptığı uçak ile ilgili şu anda bir bilgiye sahip değiliz.

Havalimanında çok iyi yangın ekipmanları var. Olaya anında müdahale ettiler yoksa bütün yolcular yanabilirdi. Burada şişme tahliye botları devreye girmiş olabilir. Hem yangın devam ediyor hem tahliye gerçekleşiyor. Böyle bir tehlike anında oradaki insanları çıkarmak büyük başarı. Oradaki yetkilileri kutlamak gerekir.

"BU BİR MUCİZE"

A Haber canlı yayınına katılan bir diğer isim Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul tahliyenin bir mucize olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Tahliye büyük bir mucizedir. Ancak bu mucizeyi oluşturan küçük şeylerdir. Havacılıkta her şeyden önce bizler emniyete bakıyoruz. Kaza olmamasını ve kötü insanların kötü işler yapmamasını istiyoruz.

(Uçak kaçırma-bomba) Bu bağlamda çok sıkı kuralların olduğu ve bu kuralların kan ile yazıldığı bir sektördeyiz. İdare edilerek yapılacak işler değildir. Bunun sonucunda felaketler ortaya çıkar. İşte burada bunun olmadığını görüyoruz.

Bir yangın olması anında ancak 90-96 saniye civarında tahliye için bir süre vardır. Bu 96 saniye içinde 400 yakın kişinin yanan bir kabinden sınırlı çıkış kapısı kullanarak bunları gerçekleştirmesi çok iyi eğitimli bir uçuş ekibinin olduğunu gösteriyor.

Yolcuların da talimatları dinleyerek başarılı şekilde tahliye olduğunu görüyoruz"