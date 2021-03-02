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Görenler dönüp bir daha baktı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun kız kardeşi...

Görenler dönüp bir daha baktı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun kız kardeşi...
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Masumlar Apartmanı'nın Han'ı olarak karşımıza çıkan Birkan Sokullu. Sokullu hakkında araştırma yapanlar önce sevimli yeğeni Lena'yla ardından Birkan Sokullu'nun kız kardeşiyle karşılaştı. Birkan ve Burcu kardeşler birbirlerine benzemiyor desek yeridir. Şu sıralar sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun kardeşi Burcu Esmer, bol takipçili bir sosyal medya hesabına sahip. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun kız kardeşi...


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