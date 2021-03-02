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EDHO'da Alpaslan Çakırbeyli'nın fizyoterapisti Pınar bakın kim çıktı!

EDHO'da Alpaslan Çakırbeyli'nın fizyoterapisti Pınar bakın kim çıktı!
02.03.2021 13:58
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! EDHO 184. bölümde diziye Pınar karakteriyle dahil olan Zeynep Elçin ile Alpaslan Çakırbeyli arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olması bekleniyor. Alparslan'a destek olarak, onu ayağa kaldırmak için diziye dahil olan bir fizyoterapist olarak izleyici karşısına çıkacak Zeynep Elçin... Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilen ve şiddete maruz kaldığı için de bebeğini düşürdüğünü ifade eden oyuncu Zeynep Elçin (28), geçirdiği zor günleri daha önce mahkemede verdiği ifadesinde, "Hamile olduğum için eve kapatıldım" sözleriyle ifade etmişti...


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