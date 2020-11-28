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Alpaslan Çakırbeyli Derman Korkmaz'ı tarihe gömdü! EDHO 173. bölüm

Alpaslan Çakırbeyli Derman Korkmaz'ı tarihe gömdü! EDHO 173. bölüm
28.11.2020 15:38
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ATV ekranlarında yayınlanan Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına kitledi. Hızır reis, Alpaslan'ın hayatını kurtarmak için Korkmazları masaya oturttu. Canının masa yüzünden kurtulduğunu öğrenen Alparslan'ın intikam hırsı gözlerini kör ederken teyzesiyle görüşmesinde ''gece kuşu'' adlı gardiyanı Hızır reis'in adamları tarafından aldırılmasını söyledi. Gardiyanla anlaşan Hızır reis gece kuşu sayesinde Alparslan'la Derman'ı aynı koridorda buluşturdu. Gecenin finalinde Alpaslan, Derman'a saldırarak boğazını kesip Derman'ı tarih. İşte Eşkıya Dünayay Hükümdar Olmaz'ın son bölümüne damga vuran o anlar...


EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.

HIZIR'DAN TERS KÖŞE

Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.

KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ

Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.

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