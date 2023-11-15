SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Diğer Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 08:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 08:41

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan Operasyonları sonucunda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü etkisiz hale getirildi, 1,222 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Sınır Bölgelerimizde Düzenlenen KALKAN OPERASYONLARI Kapsamında 8️⃣2️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz❗️

Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda,

📌 8️⃣2️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

📌Bunlardan 6️⃣3️⃣'ü tutuklandı.

📌7️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

📌Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir❗️

SIRADAKİ VİDEO
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Yargıtay-AYM" mesajı: Sorunun çözümü yeni anayasa
11.11.2023Cumartesi
DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
11.11.2023Cumartesi
Eski ABD Başkanı Trump teslim oldu! 200 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
25.08.2023Cuma
Başkan Erdoğan'dan Şehit Şenay Aybüke Yalçın paylaşımı | Video
09.06.2023Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi
09.06.2023Cuma
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! 14 Kasım 2023 00:42
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (14 Kasım.2023)
15.11.2023Çarşamba
Kayseri’de kan donduran kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü 03:12
Kayseri’de kan donduran kadın cinayeti
15.11.2023Çarşamba
Gebze’de Zincirleme Kaza Anı Kamerada! 00:52
Gebze'de Zincirleme Kaza Anı Kamerada!
15.11.2023Çarşamba
SARALLAR SON DAKİKA: SARALLAR ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ! Özgür Saral dahil 24 kişi yakalandı! Operasyon anı videosu izle! 01:04
Sarallar çökertildi!
15.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA