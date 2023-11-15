Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Sınır Bölgelerimizde Düzenlenen KALKAN OPERASYONLARI Kapsamında 8️⃣2️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz❗️
Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda,
📌 8️⃣2️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
📌Bunlardan 6️⃣3️⃣'ü tutuklandı.
📌7️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
📌Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum🇹🇷
Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir❗️