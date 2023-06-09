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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi
09.06.2023 15:00

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ve AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca Moldova Başbakan Yardımcısı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahnka ile telefonda görüştü.

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova ve Estonyalı bakanlarla telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde muhatapları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir" denildi.

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