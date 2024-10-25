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Van Erciş kaza haberi: 1 ölü 5 yaralı! | VİDEO
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Van Erciş kaza haberi: 1 ölü 5 yaralı! | VİDEO

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:54

Van'ın Erciş ilçesinde karavan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gitmeye çalışan ambulansa hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi de hafif yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde karavan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gitmeye çalışan ambulansa hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi de hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erciş Sahilyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ALZ 619 plakalı Volkwagen marka karavan ile 65 ABA 816 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nusret Matur yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yerine gitmeye çalışan bir ambulansa Citroen marka hafif ticari araç çarptı. Kazda kazada ticari araç sürücüsü hafif yaralanırken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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