MİT PKK'lı Serhat Özmen'i yakaladı!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 16:23

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanmasına ağır bir darbe daha indirdi.

Örgütün Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

2014'DE ÖRGÜTE KATILDI

PKK/KCK'ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen'in, uzun yıllar boyunca farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıda önemli görevler üstlendiği tespit edildi.

Özmen'in 2018 yılında örgütün istihbarat kadrolarına geçiş yaparak bu alanda önemli bir rol oynadığı belirtildi.

SURİYE VE IRAK

2023 yılı başından itibaren Irak'taki istihbarat yapılanmasında terör faaliyetlerini yürüten Serhat Özmen, PKK/KCK'nın hem Suriye hem de Irak bölgesindeki operasyonlarında aktif olarak yer aldı.

MİT YURT DIŞINDA PAKETLEYİP GETİRDİ

MİT'in yürüttüğü özel operasyon sonucunda yurtdışında yakalanan Özmen, örgüte yönelik istihbarat çalışmalarında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

MİT'in bu operasyonu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve PKK/KCK'nın çözülmesine yönelik stratejik adımlarını bir kez daha gözler önüne serdi.