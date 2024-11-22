PODCAST CANLI YAYIN
Haliliye'de kadın cinayeti!
Haberler Video Son 24 Saat Videoları

Haliliye'de kadın cinayeti!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 12:57

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Leyla Örün isimli bir kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Şanlıurfa'da Leyla Örün isimli bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 5'inci katında o gece tek başına olan Leyla Örün isimli kadından haber alamayan yakınları evine gitti. Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri korkunç olayı çözmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Van Erciş kaza haberi: 1 ölü 5 yaralı! | VİDEO
25.10.2024Cuma
Mardin'de feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
14.08.2024Çarşamba
GEBZE PATLAMA SON DAKİKA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI!
18.03.2024Pazartesi
CHP kurultay tarihi belli oldu
27.09.2023Çarşamba
Otomobil sürücüsü yaralandı, devrilen direkteki bayraklar alındı
16.01.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara’da cinayet: 2 ölü! 02:20
Ankara'da cinayet: 2 ölü!
21.11.2024Perşembe
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı Ekrem İmamoğlu Almanya’da esnafı dinledi 01:39
İmamoğlu Almanya'da esnafı dinledi
21.11.2024Perşembe
Kağıt toplayıcısının öldüğü kaza anı kamerada! 02:12
Kağıt toplayıcısının öldüğü kaza anı kamerada!
21.11.2024Perşembe
Muz Serasında Trajik Kaza! Raylı Sistem Halatı Koptu: 2 Ölü, 2 Yaralı 01:00
Muz Serasında Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
21.11.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA