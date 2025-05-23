Direksiyonda acı son! Kırıkkale’de kalp krizi geçiren sürücü evin duvarına çarptı!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:47:09 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:48:46

Kırıkkale'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil bir evin duvarına çarptı. Kazada 64 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Feci Kaza Sanayi Mahallesi'nde Meydana Geldi

Olay, Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 MJS 35 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobiliyle seyir halinde olan 64 yaşındaki İbrahim Bakçepınar, direksiyon başında aniden fenalaştı.

Direksiyon Başında Kalp Krizi

Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Bakçepınar, otomobilin kontrolünü kaybederek aracıyla bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ve evde maddi hasar oluştu.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, İbrahim Bakçepınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi Kazayı Hafif Atlattı

Araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Firdevs Bakçepınar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde ayakta tedavi edilen Firdevs Bakçepınar, büyük bir şok yaşadı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.