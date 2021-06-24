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Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragman: ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragman: ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’
24.06.2021 11:09
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Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır' repliği ile heyecanın dozunu arttıran Atv dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşayacak. Kaderini Celaleddin’in ellerine teslim eden Kutlu Bike büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han’ın oyununu bozmak üzere harekete geçecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı...


Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.
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