Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragman: ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’

Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır' repliği ile heyecanın dozunu arttıran Atv dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşayacak. Kaderini Celaleddin’in ellerine teslim eden Kutlu Bike büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han’ın oyununu bozmak üzere harekete geçecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı...