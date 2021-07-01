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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı: "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı:
01.07.2021 23:03
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Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Sezon finali öncesi yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı. "Allah’ın askerleri zafere yürür!" sözü ise fragmana damga vurdu.


Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları