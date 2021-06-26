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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı!
26.06.2021 00:44
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Başrolünü Emre Kıvılcım'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Kutlu Bike'nin itirafının damga vurdu bölüm milyonlar tarafından soluksuz izlenirken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Sultan Aleaddin'in kararı yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı…


Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları