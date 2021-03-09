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Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı izle! Züleyha'yı kim kaçırıyor?

Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı izle! Züleyha'yı kim kaçırıyor?
09.03.2021 07:59
Ana Sayfa 01:39
Fenerbahçeli futbolculardan...
Ana Sayfa 05:42
Emin Pazarcı: İmamoğlu...
Ana Sayfa 01:17
Duayen sanatçı Rasim Öztekin...
Ana Sayfa 03:03
Ziya Selçuk’tan yüz yüze sınav...
Ana Sayfa 00:30
Gazeteci Levent Gültekin...
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ATV ekranlarında perşembe günlerine damgasını vurmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yer yerinden oynuyor. Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Züleyha nerede? Nereye kaçırdın?" sözleri dikkat çekerken Züleyha'nın ölüp ölmeyeceği akıllarda yer ediniyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanında yaşanacaklar


BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir boşanmak istiyor

FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ!

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.

Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez!

Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

Bir Zamanlar Çukurova Videoları
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