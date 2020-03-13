Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı izle 13.03.2020 01:59

Atv'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 60. yeni bölüm fragmanı "Geldiğimiz bu noktada herkes suçlu!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 60. yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur.

DEMİR'İ KİMSE DURDURAMIYOR

Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır!

ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?

Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır.

YILMAZ, MÜJGAN'I ARIYOR

Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir.

İNTİKAM DOLU BİR SAVAŞ

Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir! Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır.