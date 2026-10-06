Wembley'de Kane fırtınası! İngiltere Çekya'yı 3-0 ile ezip geçti
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Harry Kane 2 gol atarken diğer gol Vladimir Coufal'ın kendi kalesinden geldi. İşte A Spor'dan canlı yayınlanan maçta atılan goller...
İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Çekya'yı Wembley'de 3-0 mağlup etti. Mücadelede İngilizlere galibiyeti Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı gol ile Harry Kane'in 2 golü getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Thomas Tuchel'in ekibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek 3 puanı aldı.
COUFAL KENDİ KALESİNE ATTI
Karşılaşmanın ilk golü 27. dakikada geldi. Çekya'da Vladimir Coufal'ın kendi kalesine gönderdiği top İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
KANE FARKI 2'YE ÇIKARDI
İngiltere, ilk yarının son bölümünde ikinci golü buldu. 40. dakikada Morgan Rogers'ın pasını değerlendiren Harry Kane topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
İngiltere soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.
KANE BİR KEZ DAHA SAHNEDE
İngilizlerin yıldız golcüsü ikinci yarıda da durmadı. 57. dakikada Lewis Hall'un asistinde fileleri havalandıran Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Bu golle fark 3'e çıktı.
WEMBLEY'DE RAHAT GALİBİYET
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve İngiltere, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir galibiyete imza attı. Thomas Tuchel'in öğrencileri böylece grup yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Çekya ise Wembley deplasmanından puansız ayrıldı.
GOLLER
İNGİLTERE 1-0 ÇEKYAİngiltere, Coufal'ın kendi kalesine golüyle öne geçti
İNGİLTERE 2-0 ÇEKYAİngiltere, Harry Kane ile farkı 2'ye çıkardı
İNGİLTERE 3-0 ÇEKYAİngiltere, Harry Kane ile farkı 3'e çıkardı
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İngiltere ile Çekya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmaya konuk ekip başladı.
3' Çekya önde baskı yaptı
Ryan Naderi, Jordan Pickford'a baskı yaptı. İngiltere kalecisi topu uzaklaştırmakta gecikince Çekya ceza sahası çevresinde baskı kurdu ancak pozisyon faulle sonuçlandı.
5' Hornicek, Alexander-Arnold'a geçit vermedi
İngiltere yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kazandı. Trent Alexander-Arnold'ın doğrudan kaleye gönderdiği falsolu vuruşta kaleci Lukas Hornicek uzanarak topu direğin yanından kornere çeldi.
7' Kral kaleyi bulamadı
Çekya, İngiltere'nin top kaybı sonrası Alex Kral ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından yapılan vuruş yandan auta çıktı.
10' İngiltere baskısını artırdı
İngiltere rakip yarı alana yerleşti. Jude Bellingham ceza sahası çevresinde şut açısı aradı ancak Çekya savunması boşluk vermedi.
12' Hornicek tehlikeyi önledi
Harry Kane'in hızlı kullandığı serbest vuruşta Morgan Rogers savunma arkasına hareketlendi. Kaleci Lukas Hornicek kalesini terk ederek topa Rogers'tan önce ulaştı ve meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
14' Rogers kaleyi bulamadı
Lewis Hall'un oyunun yönünü değiştiren pasının ardından Morgan Rogers sağ taraftan içeri kat etti. Rogers'ın vuruşu üstten ve yandan auta çıktı.
17' Anderson'ın baskısı sonuç verdi
Elliot Anderson, Çekya'nın geriden oyun kurmaya çalıştığı pozisyonda baskıyla topu kazanmaya yaklaştı. Kaleci Hornicek topu uzaklaştırmak zorunda kaldı.
24' Rogers'ın şutu engellendi
Eberechi Eze'nin pasında Harry Kane ceza sahasında topu Morgan Rogers'a bıraktı. Rogers'ın sert vuruşu Çekya savunmasından döndü.
24' Kane gole yaklaştı
Jude Bellingham'ın sağ tarafa gönderdiği pasta Morgan Rogers gelişine ortasını yaptı. Arka direkte hareketlenen Harry Kane topa dokunmaya çok yaklaştı ancak meşin yuvarlağa yetişemedi.
26' Rogers fırsatı değerlendiremedi
Jude Bellingham'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Morgan Rogers, ceza sahasına girdi. Kane'in de bulunduğu pozisyonda Rogers'ın ortası isabetsiz kaldı ve tehlike sona erdi.
27' GOL | İngiltere 1-0 Çekya
İngiltere öne geçti. Harry Kane'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortada Vladimir Coufal topu uzaklaştırmak istedi. Çekyalı savunmacının müdahalesinde meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti ve İngiltere 1-0 öne geçti.
30' Anderson üstten auta gönderdi
Harry Kane'in sağ kanada gönderdiği uzun pasta Trent Alexander-Arnold topla buluştu. Alexander-Arnold'ın ortasında Morgan Rogers topu Elliot Anderson'ın önüne bıraktı. Anderson'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
35' Kane'in şutu engellendi
İngiltere, Harry Kane ile ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında kendisine şut açısı yaratan Kane'in yaklaşık 15 metreden yaptığı vuruşu Martin Vitik engelledi.
40' GOL | İngiltere 2-0 Çekya
İngiltere farkı ikiye çıkardı. Elliot Anderson'ın sağ kanada gönderdiği pasla hareketlenen Morgan Rogers, bekletmeden ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Altıpas çevresinde doğru noktaya hareketlenen Harry Kane, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
45' İlk yarıya 1 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | İngiltere 2-0 Çekya
İngiltere, 27. dakikada Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 40. dakikada Harry Kane'in Morgan Rogers'ın ortasında kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
46' İkinci yarı başladı
İngiltere ile Çekya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İngiltere devre arasından oyuncu değişikliği yapmadan döndü.