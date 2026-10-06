İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Çekya'yı Wembley'de 3-0 mağlup etti. Mücadelede İngilizlere galibiyeti Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı gol ile Harry Kane'in 2 golü getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Thomas Tuchel'in ekibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek 3 puanı aldı.

COUFAL KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın ilk golü 27. dakikada geldi. Çekya'da Vladimir Coufal'ın kendi kalesine gönderdiği top İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

KANE FARKI 2'YE ÇIKARDI

İngiltere, ilk yarının son bölümünde ikinci golü buldu. 40. dakikada Morgan Rogers'ın pasını değerlendiren Harry Kane topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

İngiltere soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

KANE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

İngilizlerin yıldız golcüsü ikinci yarıda da durmadı. 57. dakikada Lewis Hall'un asistinde fileleri havalandıran Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bu golle fark 3'e çıktı.

WEMBLEY'DE RAHAT GALİBİYET

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve İngiltere, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir galibiyete imza attı. Thomas Tuchel'in öğrencileri böylece grup yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Çekya ise Wembley deplasmanından puansız ayrıldı.