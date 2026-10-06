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İngiltere 2-0 Çekya GOL: H.Kane

İngiltere 2-0 Çekya GOL: H.Kane

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanan mücadelede İngiltere, Harry Kane'in kaydettiği golle Çekya karşısında farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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