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İngiltere 3-0 Çekya GOL: H.Kane
İngiltere 3-0 Çekya GOL: H.Kane
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 23:07
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanan mücadelede İngiltere, Harry Kane'in kaydettiği golle Çekya karşısında skoru 3-0 yaptı.
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