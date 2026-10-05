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Arda Güler transfer piyasasını altüst etti! Tarihe geçen bedel

Futbolcuların güncel piyasa değerleri yenilendi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterildi. Genç yıldızın ulaştığı rakam Türk futbolu açısından da dikkat çekti. Dünyada da birçok yıldızla yarışan Arda için belirlenen yeni ücret sonrasında sıralamadaki yeri de belli oldu. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları...

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Arda Güler transfer piyasasını altüst etti! Tarihe geçen bedel

A Milli Takımımızın en önemli futbolcularından biri olan Arda Güler, dünyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Real Madrid'in genç yıldızı, kendisin adına belirlenen rekor değerle birlikte Türkiye'de ilk defa 100 milyon euroya ukalan ilk isim olmayı başarırken Avrupa futbolundaki birçok yıldızla yarışmaya devam ediyor.

Arda Güler: Türkiye'nin İlk 100 Milyon Euroluk Futbolcusu - 1

Arda Güler için belirlenen yeni değerle birlikte listeler güncellendi ve en pahalı futbolcular listesi oluşturuldu. İşte en değerli 25 oyuncu sıralaması...

En Pahalı Futbolcular Listesi Yenilendi - 2

27) Adı: Ousmane Dembele
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 29
Piyasa değeri: 100 milyon €

Ousmane Dembele: PSG'nin Fransız Yıldızı - 3

26) Adı: Dominik Szoboszlai
Ülkesi: Macaristan
Oynadığı takım: Liverpool
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 100 milyon €

Dominik Szoboszlai: Liverpool'un Macar Değeri - 4

25) Adı: Enzo Fernandez
Ülkesi: Arjantin
Oynadığı takım: Manchester City
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 100 milyon €

Enzo Fernandez: Manchester City'nin Arjantinli Genç Yıldızı - 5

24) Adı: William Saliba
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Arsenal
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 100 milyon €

William Saliba: Arsenal'in Fransız Savunma Duvarı - 6

23) Adı: Moises Caicedo
Ülkesi: Ekvador
Oynadığı takım: Chelsea
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 100 milyon €

Moises Caicedo: Chelsea'nin Ekvadorlu Orta Sahası - 7

22) Adı: Cole Palmer
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Chelsea
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 100 milyon €

Cole Palmer: Chelsea'nin İngiliz Geleceği - 8

21) Adı: Florian Wirtz
Ülkesi: Almanya
Oynadığı takım: Liverpool
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 100 milyon €

Florian Wirtz: Liverpool'un Alman Yeteneklerinden - 9

20) Adı: Arda Güler
Ülkesi: Türkiye
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 21
Piyasa değeri: 100 milyon €

Arda Güler: Real Madrid'in Genç Türk Yıldızı - 10

19) Adı: Pau Cubarsi
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 19
Piyasa değeri: 100 milyon €

Pau Cubarsi: Barcelona'nın İspanyol Yükseleni - 11

18) Adı: Julian Alvarez
Ülkesi: Arjantin
Oynadığı takım: Atletico Madrid
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 110 milyon €

Julian Alvarez: Atletico Madrid'in Arjantinli Golcüsü - 12

17) Adı: Bukayo Saka
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Arsenal
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 110 milyon €

Bukayo Saka: Arsenal'in İngiliz Yıldızı - 13

16) Adı: Morgan Rogers
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Chelsea
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 110 milyon €

Morgan Rogers: Chelsea'nin Yeni Yıldızı - 14

15) Adı: Elliot Anderson
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Manchester City
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 110 milyon €

Elliot Anderson: Manchester City'nin Genç Umudu - 15

14) Adı: Fermin Lopez
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 110 milyon €

Fermin Lopez: Barcelona'nın İspanyol Orta Sahası - 16

13) Adı: Declan Rice
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Arsenal
Yaşı: 27
Piyasa değeri: 120 milyon €

Declan Rice: Arsenal'in İngiliz Ortası - 17

12) Adı: Desire Doue
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 21
Piyasa değeri: 120 milyon €

Desire Doue: PSG'nin Fransız Yıldızı - 18

11) Adı: Yan Diomande
Ülkesi: Fildişi Sahili
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 19
Piyasa değeri: 120 milyon €

Yan Diomande: Real Madrid'in Genç Fildişi Sahilli Yıldızı - 19

10) Adı: Vinicius Junior
Ülkesi: Brezilya
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 130 milyon €

Vinicius Junior: Real Madrid'in Brezilyalı Yıldızı - 20

9) Adı: Vitinha
Ülkesi: Portekiz
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 140 milyon €

Vitinha: PSG'nin Portekizli Yıldızı - 21

8) Adı: Khvicha Kvaratskhelia
Ülkesi: Gürcistan
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 140 milyon €

Khvicha Kvaratskhelia: PSG'nin Gürcü Gücü - 22

7) Adı: Joao Neves
Ülkesi: Portekiz
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 22
Piyasa değeri: 140 milyon €

Joao Neves: PSG'nin Portekizli Genç Yeteneği - 23

6) Adı: Pedri
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 150 milyon €

Pedri: Barcelona'nın İspanyol Harikası - 24

5) Adı: Jude Bellingham
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 160 milyon €

Jude Bellingham: Real Madrid'in İngiliz Orta Sahası - 25

4) Adı: Michael Olise
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Bayern Münih
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 180 milyon €

Michael Olise: Bayern Münih'in Fransız Yıldızı - 26

3) Adı: Kylian Mbappe
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 27
Piyasa değeri: 200 milyon €

Kylian Mbappe: Real Madrid'in Fransız Süperstarı - 27

2) Adı: Erling Haaland
Ülkesi: Norveç
Oynadığı takım: Manchester City
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 220 milyon €

Erling Haaland: Manchester City'nin Norveçli Forveti - 28

1) Adı: Lamine Yamal
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 19
Piyasa değeri: 220 milyon €

Lamine Yamal: Barcelona'nın İspanyol Genç Yeteneklerinden - 29
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