Arda Güler transfer piyasasını altüst etti! Tarihe geçen bedel

A Milli Takımımızın en önemli futbolcularından biri olan Arda Güler, dünyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Real Madrid'in genç yıldızı, kendisin adına belirlenen rekor değerle birlikte Türkiye'de ilk defa 100 milyon euroya ukalan ilk isim olmayı başarırken Avrupa futbolundaki birçok yıldızla yarışmaya devam ediyor.