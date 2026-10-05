Arda Güler transfer piyasasını altüst etti! Tarihe geçen bedel
Futbolcuların güncel piyasa değerleri yenilendi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterildi. Genç yıldızın ulaştığı rakam Türk futbolu açısından da dikkat çekti. Dünyada da birçok yıldızla yarışan Arda için belirlenen yeni ücret sonrasında sıralamadaki yeri de belli oldu. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları...
A Milli Takımımızın en önemli futbolcularından biri olan Arda Güler, dünyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Real Madrid'in genç yıldızı, kendisin adına belirlenen rekor değerle birlikte Türkiye'de ilk defa 100 milyon euroya ukalan ilk isim olmayı başarırken Avrupa futbolundaki birçok yıldızla yarışmaya devam ediyor.
Arda Güler için belirlenen yeni değerle birlikte listeler güncellendi ve en pahalı futbolcular listesi oluşturuldu. İşte en değerli 25 oyuncu sıralaması...
27) Adı: Ousmane Dembele
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 29
Piyasa değeri: 100 milyon €
26) Adı: Dominik Szoboszlai
Ülkesi: Macaristan
Oynadığı takım: Liverpool
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 100 milyon €
25) Adı: Enzo Fernandez
Ülkesi: Arjantin
Oynadığı takım: Manchester City
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 100 milyon €
24) Adı: William Saliba
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Arsenal
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 100 milyon €
23) Adı: Moises Caicedo
Ülkesi: Ekvador
Oynadığı takım: Chelsea
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 100 milyon €
22) Adı: Cole Palmer
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Chelsea
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 100 milyon €
21) Adı: Florian Wirtz
Ülkesi: Almanya
Oynadığı takım: Liverpool
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 100 milyon €
20) Adı: Arda Güler
Ülkesi: Türkiye
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 21
Piyasa değeri: 100 milyon €
19) Adı: Pau Cubarsi
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 19
Piyasa değeri: 100 milyon €
18) Adı: Julian Alvarez
Ülkesi: Arjantin
Oynadığı takım: Atletico Madrid
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 110 milyon €
17) Adı: Bukayo Saka
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Arsenal
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 110 milyon €
16) Adı: Morgan Rogers
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Chelsea
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 110 milyon €
15) Adı: Elliot Anderson
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Manchester City
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 110 milyon €
14) Adı: Fermin Lopez
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 110 milyon €
13) Adı: Declan Rice
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Arsenal
Yaşı: 27
Piyasa değeri: 120 milyon €
12) Adı: Desire Doue
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 21
Piyasa değeri: 120 milyon €
11) Adı: Yan Diomande
Ülkesi: Fildişi Sahili
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 19
Piyasa değeri: 120 milyon €
10) Adı: Vinicius Junior
Ülkesi: Brezilya
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 130 milyon €
9) Adı: Vitinha
Ülkesi: Portekiz
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 140 milyon €
8) Adı: Khvicha Kvaratskhelia
Ülkesi: Gürcistan
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 25
Piyasa değeri: 140 milyon €
7) Adı: Joao Neves
Ülkesi: Portekiz
Oynadığı takım: Paris Saint-Germain
Yaşı: 22
Piyasa değeri: 140 milyon €
6) Adı: Pedri
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 150 milyon €
5) Adı: Jude Bellingham
Ülkesi: İngiltere
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 23
Piyasa değeri: 160 milyon €
4) Adı: Michael Olise
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Bayern Münih
Yaşı: 24
Piyasa değeri: 180 milyon €
3) Adı: Kylian Mbappe
Ülkesi: Fransa
Oynadığı takım: Real Madrid
Yaşı: 27
Piyasa değeri: 200 milyon €
2) Adı: Erling Haaland
Ülkesi: Norveç
Oynadığı takım: Manchester City
Yaşı: 26
Piyasa değeri: 220 milyon €
1) Adı: Lamine Yamal
Ülkesi: İspanya
Oynadığı takım: Barcelona
Yaşı: 19
Piyasa değeri: 220 milyon €
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